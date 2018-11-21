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الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:00 م
الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث المنيا الإرهابى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية فى الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعى بالصرف حسب كل حالة (وفاة- إصابة).

 

وافق المجلس على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الاصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفى على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

 

كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات أسوة بما تم صرفه فى حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائى مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.

 

اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (1)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (2)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (3)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (4)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (5)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (6)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (7)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (8)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (9)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (10)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (11)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (12)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (13)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (14)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (15)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (16)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (17)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (18)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (19)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (20)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (21)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (22)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (23)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (24)
 
اجتماع مجلس الوزراء - مصطفى مدبولى (25)

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