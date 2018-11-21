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التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول.. والفصل الدراسى الثانى 9 فبراير

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:41 م
التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول.. والفصل الدراسى الثانى 9 فبراير د. طارق شوقى وزير التعليم
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل، كما أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقا للخريطة الزمنية فى المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من شهر يناير 2019 على أن تنتهى فى المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019، مضيفة، أن العودة للمدارس سوف تكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص أسبوع قبل الامتحانات للمراجعة والتأكد من أن جميع الأجزاء المخصصة للفصل الدراسى الأول تم شرحها للطلاب على أن يلتزم واضع الامتحان بالأجزاء المخصصة فقط وما تم شرحه فعليا للطلاب، والابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التى تثير جدلا.


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التعليم

امتحانات التيرم الأول

اجازة نصف العام

طارق شوقى

اليوم السابع بلس




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