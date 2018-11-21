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اتش اس بى سى: خطة لاستثمار من 15 وحتى 17 مليار دولار حتى 2020

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:25 م
اتش اس بى سى: خطة لاستثمار من 15 وحتى 17 مليار دولار حتى 2020 المهندس خالد نصير
كتب عبد الحليم سالم تصوير كريم عبد العزيز
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قال حلمى غازى، الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى، ان البنك سيستثمر من 15 إلى 17 مليار دولار حتى عام 2020 فى مجال التكنولوجيا وبالطبع ستستفيد مصر من تلك الاستثمارات.

 
 

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته بى او دى اليوم، الأربعاء، بحضور  الكسندر نورمان الرئيس التنفيذى وجمال صلاح رئيس بى او دى ،ونهى سعد رئيس الاعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر ،وأيمن عصام  رئيس العلاقات الخارجية بفودافون ونادية لملوم المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية.

 

وأضاف ان البنك مول مشروعات كثيرة فى مصر منها 4 مليارات دولار لمحطات سيمنز، و3.8 مليار دولار تمويلات للبنك المركزى ،وطرح سندات لمصر بـ4 مليارات دولا، موضحا أن البنك من أكبر البنوك الاجنبية فى مصر وبه نحو 2000 موظف فى 61 فرع.

وأشار إلى أن البنك الذي يعمل فى مصر منذ 36 سنة ينقل صورة حقيقية عن الوضع فى مصر  والتحسن الكبير فى الاقتصاد وارتفاع النمو من 4.2٪ إلى5.3٪، والتحسن فى المؤشرات الاقتصادية الكلية والفرص الاستثمارية الكبيرة.

 

 
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