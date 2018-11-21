اتحاد الصناعات: ثقة المستثمر فى القيادة السياسية وصلت لأعلى درجاتها

كتب محسن البديوى

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن ثقة المستثمر المصرى فى القيادة السياسية وصلت لأعلى مستوياتها ودرجاتها، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج المحلى المباشر وهو قطاع هام جدًا ونتائجه تشير إلى وجود ارتفاع تدريجى، بما يؤكد استقراره وقوته.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة "الحياة"، أن القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج القومى المحلى المباشر و6% ناتج القومى غير المباشر.

وأشار إلى أن نقل كافة استثماراته إلى داخل مصر لثقته وشعوره بالآمان فى طرح نشاطاته فى مصر، مضيفًا: "لكن تواجهنا مشكلة البيروقراطية والتى تحتاج قانونا لحماية الموظف العام، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيل لطلبات المستثمر فى الحصول على الكهرباء والتسجيل والتراخيص".