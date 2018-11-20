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نيكى يغلق منخفضا عند أقل مستوى فى 3 أسابيع

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:35 ص
نيكى يغلق منخفضا عند أقل مستوى فى 3 أسابيع مؤشر نيكى - صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)
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هبط المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط الأسهم على مؤشر ناسداك فى الولايات المتحدة إلى نزول أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فى حين هوى سهم نيسان موتور بعد أنباء القبض على رئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن.

وتراجع نيكي 1.1 % ليغلق عند 21583.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر .

وكان سهم نيسان موتور الأكثر تداولا من حيث قيمة التداولات وهوى 5.5 % ليغلق عند 950.7 ين، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2016، بعدما قالت الشركة إنه جرى توقيف غصن بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية وإنه سيُفصل من مجلس الإدارة هذا الأسبوع.

ونزل سهم نيسان شاتاي الشركة المورد لنيسان 2.5 %، ووكيلها نيسان طوكيو سيلز هولدنجز 4.1 %.

كما انخفض سهم ميتسوبيشي موتورز، وهى عضو فى التحالف الفرنسى اليابانى لصناعة السيارات، بنسبة 6.9 %. وقالت ميتسوبيشى إنها ستعزل غصن من رئاسة مجلس الإدارة.

ومن الأسهم الخاسرة اليوم الشركات الموردة لآبل بعدما هوى سهم الشركة المنتجة لآيفون الليلة الماضية. ونزل سهم موراتا للتصنيع 3.5 % وتي.دي.كيه كورب 1.9 % و كيوسيرا كورب 1.6 %.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % لينهي الجلسة عند 1625.67 نقطة.

 


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