نقابة الصيادلة تنظم حفلا لتكريم المعاشات والخريجين بحضور المحافظ

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظمت مساء اليوم نقابة الصيادلة بالإسماعيلية حفلا لتكريم المعاشات، والخريجين الجدد من دفعة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس عام 2018 ،وبحضور اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة السابق ، ومحافظ الشرقية الحالي، والدكتور محى عبيد نقيب عام الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب ، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور ياسر سعيد عميد كلية صيدلة جامعة القناة، والدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء، واللواء أشرف عمارة والنائبة أمال رزق الله عضوا مجلس النواب.

وقال الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية أن النقابة بالتعاون مع جامعة قناة السويس، نظمت هذا اللقاء للاحتفاء بكبار المهنة من الذين خرجوا إلى المعاش والخريجين الجدد بالإضافة إلى مؤتمرا لمناقشة مستقبل مهنة الصيدلة.



1- إحتفال يوم الصيدلى



2- تكريم معاشات الصيادلة



3- جانب من التكريم



4- جانب من الحضور لحفل نقابة الصيادلة



5- تكريم الصيادلة