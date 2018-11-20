video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماى تتوجه لبروكسل الأربعاء لبحث اتفاق "بريكست"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:30 م
ماى تتوجه لبروكسل الأربعاء لبحث اتفاق "بريكست" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الثلاثاء إنها ستسافر إلى بروكسل مساء الأربعاء للقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية فى إطار محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عملها على صياغة الإعلان السياسى بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج. ومن المقرر ان يجتمع مبعوثون من هذه الدول مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية مساء اليوم لمناقشة النص.

وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذى يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه فى قمة يوم الأحد ستحضرها ماى كذلك.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى: الأيام السبعة المقبلة حاسمة لمستقبل بريطانيا

تيريزا ماى تلتقى رئيس المفوضية الأوروبية فى بروكسل لمناقشة أوضاع البريكست

أسبوع حاسم فى مستقبل بريطانيا.. تيريزا ماى تواجه أخطر أزمة خلال رئاسة الحكومة بعد استقالة دومينيك راب.. وتؤكد لمنتقديها: التخلص منى لن يجعل البريكست أسهل ولا بديل لخطة الانسحاب.. وقمة الحسم فى بروكسل خلال أيام

بريطانيا

تيريزا ماى

الاتحاد الأوروبى

جان كلود يونكر

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة