عرض مسرحى لطلاب جامعة الإسكندرية حول حياة "طه حسين" فى 30 نوفمبر

الإسكندرية هناء أبو العز

ينظم الفريق الشبابى المسرحى "البروجيكت" عرضا مسرحيا بعنوان "الأيام" للمرة الثانية على التوالى، حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بمدينة الإسكندرية 30 نوفمبر الجارى.

وقال إسلام السبكى أحد الطلاب ومخرج الفريق إن فريق البروجيكت هو أول من قدم قصة "الأيام" للأديب الراحل طه حسين فى شكل مسرحى للطلاب وهو ما لاقى رواجا وانتشارا كبيرا مما دعا البعض إلى القيام بمحاولات للتقليد.

وأضاف أن الأيام من إعداد عمر السعدنى وأزياء منه حسنى وديكور روان ندا ومزيكا احمد ابراهيم وأنه بطولة كل من " نادر غزالة - شادن البنهاوى - احمد مجدى - يوسف ابراهيم -عبد الرحمن الاخرس- ميدو خالد-عمر رضا - احمد الجمل - عمر كامبا - يحيى احمد - مهير يونس - رامى صادق -محمد خالد - محمد منصور - بسمه ابراهيم - مازن شوكه - احمد رجب - محمد طنطاوى - على فهمى - مازن يونس يوسف إبراهيم، وأحمد شبل " كمساعدى إخراج فى العرض.