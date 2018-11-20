صور.. أبناء الطريقة الرفاعية ينظمون مسيرة احتفالا بالمولد النبوى فى قنا

قنا - وائل محمد

احتفل مريدو الطريقة الرفاعية، بمركز دشنا شمالى محافظة قنا، بالمولد النبوى الشريف عن طريق تنظيم مسيرة كبيرة بالشوم والعصى والريات السوداء والخضراء.

وشهد الاحتفال تنظيم مسيرة كبيرة جابت محيط منطقة العزازية من أمام مقام الشيخ جلال بمدينة دشنا، وصولآ إلى محيط شارع المحكمة والمحطة، مرددين هتافات المديح فى ذكر مولد النبى.

ورفع المشاركون فى المسيرة الرايات الخضراء والعصى، واستقل البعض منهم الإبل والخيول فى مسيرة تنظمها الطريقة كل عام، احتفالآ بمولد النبى، مرددين ناشيد طلع البدر علينا.



وأكد المشاركون فى المسيرة، أن هذه طقوس يقدمها أتباع الطريقة الرفاعية، تزامنا مع احتفالات المولد النبوى الشريف.