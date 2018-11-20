سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "يحى.أ.ي"30 عاما عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ال"30 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وضبط والمتهم "خليل.غ.س"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "إسلام.ال.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 170 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.