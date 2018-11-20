سقوط عامل وربة منزل أثناء بيعهما مجوهرات مسروقة بالصاغة بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عامل وربة منزل أثناء محاولتهما بيع مشغولات ذهبية ومجوهرات بأحد محال المجوهرات بمنطقة الصاغة بالجمالية، واعترفوا بالحصول على المشغولات من شقيق العامل وزوج ربة المنزل، فتم ضبطه واعترف بسرقة المشغولات من شقة ربة منزل، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من احد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بمنطقة الصاغة، مفادها قيام شخصان بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من " عبد القادر م ا" 25 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضية " سلاح بدون ترخيص "، و"هند م ح" 25 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية عبارة ( 3 كوليه، 6 خاتم الماظ، 2 غويشة، أنسيال، 2 دبله، ساعة يد، وكذا نظارة شمسية، ساعة يد ".

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليها من شقيق الأول وزوج الثانية وهو "احمد م ا" 33 سنة، عامل، مسجل خطر سرقات والسابق اتهامه فى 17 قضية اخرهم " سرقة متجر " والمطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم حبس جزئى " ضرب، سرقة، تبديد " بإجمالى حبس سنتان وشهرين وثلاثة أسابيع، بقصد التصرف فيها بالبيع وأضافا بعلمهما بان المضبوطات من متحصلات وقاعة سرقة.

كما أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "نجلاء ع م" 39 سنة، ربة منزل، بأسلوب " التسلق "، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.