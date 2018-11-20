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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بعلاقات التعاون مع مصر.. ويؤكد: فى تقدم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:38 م
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بعلاقات التعاون مع مصر.. ويؤكد: فى تقدم السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول، بالعلاقات الكورية- المصرية مؤكدا أنها فى تقدم وازدهار مستمر، مشيرا إلى أن السفارة تنظم المؤتمر الدولى للدراسات الكورية للمرة الثانية فى القاهرة لأهمية موقعها الجغرافى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

السفير والدارسين
السفير والدارسين

 

جاء ذلك، خلال المؤتمر، الذى تنظمه السفارة الكورية، بالتعاون مع قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وذلك احتفاء بـ"إعلان القاهرة " الذى تم توقيعه عند سفح الأهرامات فى فندق "مينا هاوس " عام 1943، والذى شارك فى صياغته الرئيس الأمريكى ثيودور روزفلت ورئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل، والرئيس الصينى شيانج كاى شيك.

 

جانب من الفاعلية التى يشارك فيها سفير كوريا الجنوبية
جانب من الفاعلية التى يشارك فيها سفير كوريا الجنوبية

 

ولفت السفير الكورى الجنوبى، إلى أن المؤتمر يأتى فى إطار فعاليات "أسبوع كوريا" الذى تحتفل فيه السفارة بـ"إعلان القاهرة " الذى أصبحت بموجبه كوريا حرة ومستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن "إعلان القاهرة " كان بمثابة علامة فارقة فى تاريخ بلاده.

 

لقاء جانبى
لقاء جانبى

 

ويضم المؤتمر عدد من المحاضرات التي تعكس الدراسات والثقافة الكورية منها؛ بداية عصر السلام للكوريتين "شمس مون المشرقة"، المقارنة بين الأمثال الشعبية الكورية والعربية وتأثير الكي بوب على الدراسات الكورية وغيرها.

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