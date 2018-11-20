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"دفاع النواب" تفتح ملف الزيادة السكانية..و"حقوق الأنسان" تنظر تقرير المجلس القومى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:00 ص
"دفاع النواب" تفتح ملف الزيادة السكانية..و"حقوق الأنسان" تنظر تقرير المجلس القومى اللواء كمال عامر
كتبت : نورا فخرى
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تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع القادم، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ومن بينها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، حيث تناقش علي مدار يومي الأحد والإثنين تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أعماله خلال الأربع أعوام الماضية من عام 2013 حتى 2014 .

من جانبها، تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تناقش يوم الأحد جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية، فيما تواصل يوم الإثنين مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور والمقدم من الحكومة.

أما يوم الثلاثاء – تناقش اللجنة حسب جدول أعمالها – الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، بعد إحالة رئيس البرلمان د. علي عبد العال، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن الاقتراح بقانون إلي لجنة الدفاع والأمن القومي .

بدورها تعقد لجنة الشؤون العربية، برئاسة النائب أحمد رسلان، 4 إجتماعات الأسبوع القادم، مناقشة أخر تطورات الوضع في اليمن، وليبيا.


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