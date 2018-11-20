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تحويلات مرورية للمتجه للتجمع الخامس لتركيب كوبرى مشاة بمحور المشير

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:58 ص
تحويلات مرورية للمتجه للتجمع الخامس لتركيب كوبرى مشاة بمحور المشير كوبري الواحة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية فى التجمع الخامس بسبب وقوف ونش عملاق ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاة، أمام القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.
 
                          
و ستكون التحويلات من الساعة 6 صباحا للقادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة، لا يسمح له بالصعود اتجاه مطلع كوبري المشير الغربي، ويتم الإرشاد اتجاه  محمد زكي اتجاه الدائري ، و على القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول اتجاه نفق الوفاء والأمل تجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه محور الشهيد .
 
و شملت التحويلات أمام القادم من طريق الواحة ،لا يسمح لهم بسلوك مطلع كوبرى الواحة اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه كوبرى الواحة اتجاه مدينة نصر، و على القادم من طريق الواحة لا يسمح له بالدخول يمينا اتجاه الطريق الدائرى المؤدى إلى محور NA ، يتم الإرشاد اتجاه مطلع كوبرى الواحة اتجاه زهراء ‏مدينة مصر .
 
و ستكون حركة السيارات أمام القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 مساء من شارع التسعين الجنوبى لا يسمح له بالصعود على كوبري التسعين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه المسطح اتجاه الدائرى و القادم من الطريق الدائرى لا يسمح له بالدخول يمين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد بمعرفة الادارة العامة للمرور اتجاه الطريق الدائري .
 
و تم تحويل الحركة المرورية أمام القادم من الطريق الدائري من جهة المعادي لا يسمح له بالصعود مطلع كوبري التسعين اتجاه NA ويتم الإرشاد اتجاه الطريق الدائري بمعرفة الادارة العامة للمرور من الساعة 6صباحا حتى الساعة9 صباحا يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م، و  في الاتجاه القادم محور NA اتجاه القاهرة الجديدة ومن الساعة 10صباحا حتى الساعة 1 مساء في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA ‏يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م .
 
 وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة اَي كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.
 
 

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