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باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكى للاحتجاج على انتقادات ترامب

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:52 ص
باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكى للاحتجاج على انتقادات ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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استدعت باكستان اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الأمريكى فى إسلام أباد للاحتجاج على تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب الذى انتقد دور باكستان فى مكافحة الإرهاب وتحديد مكان أسامة بن لادن.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية فى بيان "طلبت وزارة الخارجية من القائم بالأعمال الأمريكى السفير بول جونز تسجيل احتجاج قوى على المزاعم غير المبررة والتى لا أساس لها ضد باكستان".

كان ترامب قال فى مطلع الأسبوع فى مقابلة إن باكستان "لا تفعل أى شىء" للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات وأشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأمريكية فى مداهمة بباكستان عام 2011.

وكتب ترامب تغريدة جديدة أمس الاثنين جدد فيها هذه الاتهامات على نحو أشد.

 

 


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