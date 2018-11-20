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القوى العاملة: اليوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
القوى العاملة: اليوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن اليوم الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

ويعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى الشريف بالقطاع الخاص، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.


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