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القبض على عاطل عقب سرقته توك توك بالإكراه وإصابة قائده خلف النادى الأهلى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:12 م
القبض على عاطل عقب سرقته توك توك بالإكراه وإصابة قائده خلف النادى الأهلى المتهمون عقب القبض عليهم
كتب محمد أبو ضيف
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نجح رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء تفقد الحالة الأمنية، بمنطقة مساكن الشروق، خلف النادى الأهلى، فى القبض على "محمد ل ع"، 46 سنة،عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

 

وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها كرهاً عن قائدها، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

 

كما أمكن التوصل للمجنى عليه، وتبين أنه "أحمد ع أ" 25 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والدراجة البخارية، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

 

 وقرر المجنى عليه، بأنه حال سيره بالدراجة البخارية  " توك توك " قيادته بمنطقة التبة دائرة القسم استوقفه المتهم بدعوى توصيله لمنطقة مساكن الشروق، وعقب وصوله استولى منه على التوك توك قيادته كرهاً عنه عقب التعدى عليه بسلاح ابيض "مطواة " كانت بحوزتة وفر هارب، وأضاف أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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