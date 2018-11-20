الرئيس الموريتانى: المولد النبوى ذكرى شروق دين بدد الظلام

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قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، إن المولد النبوى الشريف ذكرى شروق دين الإسلام، الذى بدد الظلام، وانتشر فى الدنيا هداية وعدلا ورحمة وتسامحا.

وأضاف ولد عبد العزيز - خلال كلمته اليوم الثلاثاء فى مدينة (ولاتة) شرق العاصمة نواكشوط - "أن تمسكنا بهذا الدين القيم كتابا وسنة وعملنا على أفق هدى النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى حصن مجتمعنا على مر العصور من غوائل الفتن والتطرف والانحراف".

وتابع أن الحفاظ على المدن القديمة وترقيتها يعد حفاظا على الهوية الثقافية والحضارية وإسهاما فى ترسيخ وتنمية قيم التسامح والاستقامة والتكافل التى اشتهر بها المجتمع الموريتانى على مر العصور.