video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجبير: تحقيق العدالة بقضية خاشقجى مطلب سعودى قبل أن يكون دولى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:36 ص
الجبير: تحقيق العدالة بقضية خاشقجى مطلب سعودى قبل أن يكون دولى عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى إن تحقيق العدالة بقضية خاشقجى مطلب سعودى قبل أن يكون دولى، موضحا أن تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية، وأنه فى كل الأحوال المملكة تعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولى العهد، لا أساس لها من الصحة تماماً وترفضها بشكل قطعى سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره. 

وأضاف فى حواره لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن بعض الصحف نشرت خبراً عن اتصال سفير المملكة بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بالمرحوم جمال قبل توجهه للقنصلية، وهو أمر غير صحيح حيث لم يتم أى اتصال هاتفى بينهما وتم نفى الأمر بشكل قاطع، وهو ما يشير إلى ضعف المصادر التى تستند عليها مثل هذه التسريبات.

 وتابع الجبير : المملكة لم تحقق فى قضية مقتل جمال خاشقجى من أجل الرأى العام الدولى، وتم التحقيق فيها لأنها قضية قتل لمواطن سعودى، وهذا أمر غير مقبول وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعلنت النتائج الأولية لتحقيقاتها، وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وتوصلت إلى ما يكفى لاقتناعها بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإحالتهم للقضاء بينما تستمر التحقيقات مع البقية.

وأضاف وزير الخارجية السعودى أن المملكة ستمضى فى محاكمة هؤلاء طبقاً لما توصلت إليه من أدلة واعترافات، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمة مضاعفة بتقديمهم تقريراً مضللاً حول حقيقة ما حدث فى القنصلية ذلك اليوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الخارجية السعودى: أرفض تسييس مقتل خاشقجي ولدينا جهاز قضائى فعال.. عادل الجبير: الإعلام القطرى يشن حملة منظمة ضد المملكة.. ويؤكد: تركيا لم تستجيب لمطالبنا.. وولى العهد ليس له أى علاقة بالقضية

عادل الجبير: السعودية تتعرض لحملة مستهدفة من الإعلام التركى والقطرى

الجبير: طلبنا من تركيا 3 مرات تسليم معلومات حول مقتل خاشقجى ولم تستجب

الجبير: تسييس قضية خاشقجى يساهم فى شق العالم الإسلامى

الجبير

خاشقجى

السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الرياض

جمال خاشقجى




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة