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إصابة 31 شخصا فى إنقلاب أتوبيس بطريق المحاميد بالأقصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:52 ص
إصابة 31 شخصا فى إنقلاب أتوبيس بطريق المحاميد بالأقصر إنقلاب أتوبيس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 31 شخصا، ما بين كسور وجروح وكدمات فى انقلاب أتوبيس  بطريق المحاميد بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين للمستشفيات وخرج عدد منهم بعد تلقى العلاج والفحوصات الطبية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة بمدينة إسنا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات يحمل 50 شخصا وانقلب إثر انفجار إطار السيارة على طريق قرية المحاميد بالطريق الزراعى الغربى، وأسفر عن إصابة 31 من الركاب وتم على الفور نقلهم لمستشفيات الأقصر الدولى وإسنا المركزى وأرمنت المركزى لتلقى العلاج، وخرج عدد منهم لتماثلهم للشفاء وإصاباتهم الطفيفة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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