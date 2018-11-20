أوقاف بورسعيد تنظم ندوات للتعريف بــ"نبى الإسلام" فى ذكرى المولد النبوى

بورسعيد محمد فرج

قال الشيخ بشرى عبد القادر، مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، إنه سوف يتم عقد محاضرات وندوات بالمساجد الكبرى والمراكز الشبابية وقصر الثقافة، للتعريف بـ"نبى الإسلام" تحت شعار "محمد رسول الإنسانية"، فى إطار ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأضاف عبد القادر، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحاضرات والندوات التى تعقد بالمساجد الكبرى بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك على مدار شهر ربيع الأول.

وأكد أن هناك نخبة من كبار العلماء والأئمة المشهود لهم بالكفاءة سوف يلقون محاضرات بالمراكز الشبابية توضح مدى القيم والأخلاق الحميدة التى كان يتحلى بها رسولنا الكريم حتى يتعرف الشباب على أخلاقه وسماحته ومدى وسطية الإسلام ونبذ العنف والدعوة للتسامح .