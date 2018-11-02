وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى يشارك فى منتدى شباب العالم.. فيديو

كتب محمد مصطفى

غادر الشيخ محمد الجبرى، وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت، بلاده فى طريقه لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم.

وذكرت نشرات الأخبار الكويتية أن الجبرى قال إنه يشرفه أن ينقل تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير الكويت، للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا روابط الأخوة والعلاقات المتميزة بين البلدين، وأنها تزداد رسوخا برعاية قيادتى البلدين.

كما أكد الجبرى أن الكويت تولى أهمية كبيرة وحرصا عميقا لتلبية الدعوة للمشاركة فى منتدى شباب العالم، كونه منصة للحوار بين شباب العالم يطرح خلالها مجمل القضايا التى تهم الرأى العام الدولى وتهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات وترسيخ مبادئ العيش المشترك.

وتهدف رسالة منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".