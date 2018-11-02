video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى يشارك فى منتدى شباب العالم.. فيديو

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:10 م
وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى يشارك فى منتدى شباب العالم.. فيديو الشيخ محمد الجبرى وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت
كتب محمد مصطفى
إضافة تعليق

غادر الشيخ محمد الجبرى، وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت، بلاده فى طريقه لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم.

وذكرت نشرات الأخبار الكويتية أن الجبرى قال إنه يشرفه أن ينقل تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير الكويت، للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا روابط الأخوة والعلاقات المتميزة بين البلدين، وأنها تزداد رسوخا برعاية قيادتى البلدين.

كما أكد الجبرى أن الكويت تولى أهمية كبيرة وحرصا عميقا لتلبية الدعوة للمشاركة فى منتدى شباب العالم، كونه منصة للحوار بين شباب العالم يطرح خلالها مجمل القضايا التى تهم الرأى العام الدولى وتهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات وترسيخ مبادئ العيش المشترك.

وتهدف رسالة منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاعل وإعجاب من المشاركين بمنتدى شباب العالم بالعرض المسرحى " زائر " لخالد جلال

ننشر صور العرض المسرحى " زائر " للمخرج خالد جلال بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

تعرف على تفاصيل مسرحية " الزائر" بعد عرضها بمسرح العالم بمنتدى الشباب

بالصور ...أبطال مسرحية " الزائر " بمنتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

منتدى الشباب

اليوم السابع بلس

الكويت




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة