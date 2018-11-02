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وزيرة الصحة: الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة للتأمين الطبى لمنتدى شباب العالم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:03 م
وزيرة الصحة: الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة للتأمين الطبى لمنتدى شباب العالم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة لتأمين فعاليات منتدي شباب العالم ، لافتة إلى أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ بوحدة رعاية فائقة ، فضلا عن 3 عيادات طبية مجهزة مزودة بالأدوية و المستلزمات و التجهيزات الطبية المتكاملة، ومزودة بـأطباء من كافة التخصصات.
 
جاء ذلك اليوم، خلال تفقدها المركز الإقليمي للاسعاف بمدينة شرم الشيخ، يرافقها الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية.
 
 
 وأشارت وزيرة الصحة إلى أن خطة الإسعاف تتضمن، تمركز 4 سيارات اسعاف مجهزة داخل قاعة المؤتمرات وسيارتين خارج القاعة، مضيفاً أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية اسعافية لكافة فنادق الاقامة من خلال سيارات اسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية و الفرعية و طريق السلام الرئيسي مؤمن بتمركزات حرة من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشر صباحا على مسافة ١٠ كم باجمالي ١٤ سيارة اسعاف بواقع سيارة لكل ١ كم، و من الساعة الثانية عشر صباحا حتى الساعة السابعة صباحا يتم تأمين الطريق باجمالي عدد. ١٠ سيارات اسعاف بموجب سيارة لكل ٢ كم ، أما فيما يتعلق بمطار شرم الشيخ يتم تأمين المطار بعدد ٤ سيارات اسعاف بموجب سيارتين داخل المهبط و سيارتين خارج المهبط . 
 
 
وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توفير وحدتين للطوارئ و التدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب و مشرف اسعاف لكل وحدة، فضلا عن توفير سيارتين للتدخل الطبي و الاستجابة الأولية. 
 
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، أن غرفة ادارة الأزمات و المتابعة تنعقد بمقر الهيئة بمدينة شرم الشيخ على مدار الساعة منذ بدء تنفيذ الخطة لمتابعة تنفيذ الخطة واعداد تقارير دورية وارسالها لفريق القيادة والتحكم، وكذلك متابعة كافة تحركات السيارات الاسعافية بمحافظة جنوب سيناء.
 
 
 

 


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