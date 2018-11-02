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مقتل قيادى حوثى وإصابة آخر بمحافظة ذمار اليمنية بعد استهدافهم الأهالى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 09:19 م
مقتل قيادى حوثى وإصابة آخر بمحافظة ذمار اليمنية بعد استهدافهم الأهالى الحوثيون
إيمان حنا
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قتل أحد قيادات الميليشيات الحوثية وأصيب آخر خلال اشتباكهم مع مواطنين بمنطقة عزلة الشرم السافل بمديرية عتمه غرب ذمار.

 

وأوضح شهود عيان أن مسلحي الحوثي قدموا المنطقة لاختطاف عدد من المواطنين بدعوى أنهم مطلوبين للجماعة بسبب انتمائهم للمقاومة.

 

وأضاف الشهود أن مسلحي الحوثي قاموا بإطلاق النار محاولين اختطاف المواطنين بالقوة مما اضطر المواطنين للدفاع عن انفسهم وتبادل اطلاق النار معهم.

 

تشهد مديرية عتمه اليوم حالة استنفار منذ الصباح حيث قدم إلى عزلة الشرم السافل أكثر من 300 مسلح حوثى والعشرات من الأطقم والعربات مزودة بمختلف الأعيرة النارية بهدف القيام بحملة اختطافات للمواطنين ومداهمة المنازل وإرهاب وترويع الأهالى.


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