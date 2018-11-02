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تدشين القرية السعودية للاجئين اليمنيين بجيبوتى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:05 م
تدشين القرية السعودية للاجئين اليمنيين بجيبوتى الدكتور عبداللله الربيعة
إيمان حنا
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دشن الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجيبوتي التي تشمل 300 وحدة سكنية ومسجدًا ومدرسة وعيادتين طبيتين ، كما يضم المشروع مولدات كهربائية وخزانات مياه نظيفة وخزانات صرف صحي لتصريف مياه المجارى.

يهدف المشروع لإيواء اللاجئين اليمنيين المتواجدين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي بوحدات سكنية مطورة ومزودة بمرافق تلبي المتطلبات اليومية وتوفر نمط حياة كريمة للاجئين ، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و639 ألف دولار أمريكي، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 1200 لاجئ تقريبًا .

والتقى الربيعة مع عدد من الأسر اليمنية المستفيدة وأطلع على بعض الحالات الإنسانية الخاصة واطلع على معاناتهم خلال أزمة خروجهم من بلدهم والصعوبات التي قاسوها حتى وصولهم إلى أبخ.

شارك فى حفل التدشين السفير السعودى بجيبوتي عبد العزيز بن عبد الله الداود، و وزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد برهان ومحافظ أبخ السيد عمر فردا، الذين قاموا بتوزيع عدد من السلال الغذائية على الأسر اليمنية اللاجئة في أبخ. 

ومن جانبهم عبر اللاجئون عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية التي تقدم لليمنيين عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة للاجئين.  


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