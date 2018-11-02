التحالف العربى باليمن يكشف اليوم استغلال الحوثيين مطار صنعاء لإطلاق صواريخ باليستية

إيمان حنا

يعقد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بالرياض، يكشف التفاصيل الخاصة بعملية استهداف قوات التحالف أمس مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمى الجوية، والتى شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية من قبل الحوثى ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمى الجوية بصنعاء.

يشارك فى المؤتمر إعلاميين عرب ودوليين وممثلى المنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد المالكى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض أدلة تكشف كيف استغلت ميليشيات الحوثى الإرهابية مطار صنعاء المخصص لخدمة المدنيين كمنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بما ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان.



صواريخ باليستية إيرانية بحوزة الحوثيين

وأكد العقيد الركن تركى المالكى استمرار عمل مطار صنعاء باليمن، وعدم تأثر حركة الطائرات الأممية والإغاثية.

واختتم العقيد المالكى تصريحه بأن عملية الاستهداف نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية وكذلك قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف.

يأتى ذلك بعد مقتل 4 من مسئولى إطلاق الصواريخ والتمويل لميليشيات الحوثي الإيرانية فى محافظة صعدة شمالى اليمن، بغارة نفذها تحالف دعم الشرعية، والقتلى هم ‏حسن عبد الله راصع وصالح شتوى وعلى حسن العجرى ومسفر قرصان.

واستهدفت الغارة اجتماعا للقياديين فى مديرية ضحيان بمحافظة صعدة، التى تعد المعقل الرئيسى للميليشيات المتمردة فى اليمن، حيث لا تزال صعدة اليمنية، إلى جانب مناطق يمنية أخرى منها صنعاء، تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن قبل 4 أعوام.