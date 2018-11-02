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أوبرا وينفرى تطرق أبواب الناخبين الأمريكيين للتصويت فى التجديد النصفى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:24 م
أوبرا وينفرى تطرق أبواب الناخبين الأمريكيين للتصويت فى التجديد النصفى أوبرا وينفرى
كتبت - هبة مكى
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قبل أيام قليلة من إنطلاق ماراثون انتخابات التجديد النصفى للرئاسة الأمريكية ، قادت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى ، حملة لطرق أبواب الناخبين لحثهم على المشاركة و التصويت ، لصالح استايسى إبرامز، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم جورجيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ونشرت أوبرا مقطع فيديو لها على صفحتها على الانستجرام تحت عنوان " لا يمكن التنبأ أبداً من سيطرق على بابك"، وتظهر أوبرا ، فى الفيديو وهى تطرق باب أحد معجبيها تدعى دينيس التى تفاجئت كثيراً لرؤية أوبرا أمامها لكنها سرعان ما أدركت الموقف وتحدثت عن التصويت وقالت أنها ستصوت لصالح ستايسى.
 
أوبرا وينفرى مع المرشحة ستايسى
أوبرا وينفرى مع المرشحة ستايسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Down here in Georgia y’all going door to door. Canvassing for #StaceyAbramsforGovernor @staceyabrams

A post shared by Oprah (@oprah) on

 
أوبرا ، ليست الوحيدة التى تدعم المرشحة ستايسى من المشاهير، فهى تحصل أيضاً على دعم وتأييد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، كذلك المطرب الأمريكى الحائز على جائزة جرامى "كومون".
 

 


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