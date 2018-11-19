وفاة بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى المكسيك

رويترز

قالت السلطات المكسيكية إن هيكتور بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى البلاد توفى فى وقت متأخر أمس الأحد فى مستشفى بعد إصابته بسكتة قلبية وذلك عن 56 عاما.

وأضافت أن بيلتران ليفا، الذى تشتهر عصابته بأنها واحدة من أشد العصابات انتقاما وقسوة فى البلاد، نُقل إلى المستشفى من السجن بعد شعوره بآلام فى صدره.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان للإعلان عن وفاته إن بيلتران ليفا كان مودعا منذ 2 مارس 2016 فى السجن الاتحادى رقم 1، وهو سجن شديد الحراسة فى منطقة ألتيبلانو بوسط المكسيك، حيث يخضع لمحاكمة اتحادية بتهمة ارتكاب جرائم عديدة.

واعتبر القاء القبض على بيلتران ليفا فى 2014 قرب بلدة كان يتظاهر فيها بأنه تاجر أعمال فنية وعقارات انتصارا كبيرا للسلطات المكسيكية فى حربها المستمرة منذ 10 أعوام على عصابات المخدرات. ووفقا لبيان وزارة الداخلية كان بيلتران ليفا يلقب (إتش).

ووجه القبض على زعيم عصابة بيلتران ليفا لطمة قوية للعصابة التى تحمل اسم مجموعة من الإخوة الذين اشتهروا بخوض صراع دموى مع حليفهم السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان.

ويخضع جوزمان حاليا للمحاكمة بتهمة تهريب المخدرات أمام محكمة اتحادية فى بروكلين بالولايات المتحدة.