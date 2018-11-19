video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى المكسيك

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:08 ص
وفاة بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى المكسيك الشرطة المكسيكية
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات المكسيكية إن هيكتور بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى البلاد توفى فى وقت متأخر أمس الأحد فى مستشفى بعد إصابته بسكتة قلبية وذلك عن 56 عاما.

وأضافت أن بيلتران ليفا، الذى تشتهر عصابته بأنها واحدة من أشد العصابات انتقاما وقسوة فى البلاد، نُقل إلى المستشفى من السجن بعد شعوره بآلام فى صدره.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان للإعلان عن وفاته إن بيلتران ليفا كان مودعا منذ 2 مارس 2016 فى السجن الاتحادى رقم 1، وهو سجن شديد الحراسة فى منطقة ألتيبلانو بوسط المكسيك، حيث يخضع لمحاكمة اتحادية بتهمة ارتكاب جرائم عديدة.

واعتبر القاء القبض على بيلتران ليفا فى 2014 قرب بلدة كان يتظاهر فيها بأنه تاجر أعمال فنية وعقارات انتصارا كبيرا للسلطات المكسيكية فى حربها المستمرة منذ 10 أعوام على عصابات المخدرات. ووفقا لبيان وزارة الداخلية كان بيلتران ليفا يلقب (إتش).

ووجه القبض على زعيم عصابة بيلتران ليفا لطمة قوية للعصابة التى تحمل اسم مجموعة من الإخوة الذين اشتهروا بخوض صراع دموى مع حليفهم السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان.

ويخضع جوزمان حاليا للمحاكمة بتهمة تهريب المخدرات أمام محكمة اتحادية فى بروكلين بالولايات المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك لمنع قافلة المهاجرين

الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك لمنع قافلة المهاجرين

وصول 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى إلى شمال غربى المكسيك

المكسيك

تجارة المخدرات

الشرطة المكسيكية

هيكتور بيلتران ليفا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة