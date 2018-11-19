وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير تشاد التعاون المشترك فى صناعة الدواء

كتب عبد الحليم سالم

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخاصة فى مجال صناعة الدواء.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير التشادى مؤكدا على عمق وتميز العلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد، والحرص على الارتقاء بمستوى التعاون فى مختلف المجالات، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية والعمل على توسيع دائرة التعاون مع دول القارة.

من جانبه، أعرب السفير عن حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات المختلفة وخاصة النواحى التعليمية والصحية، والترحيب بالاستثمارات المصرية فى تشاد مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل أى عقبات أمامها.



وزير قطاع الأعمال يلتقى سفير تشاد

وعقد الوزير جلسة مباحثات مع السفير والوفد المرافق، بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تم خلالها بحث أوجه وفرص التعاون الممكنة بين الجانبين، من خلال التبادل التجارى ودراسة إقامة استثمارات مباشرة فى تشاد من خلال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة.

واستعرض توفيق، عددًا من الأنشطة والمجالات المتنوعة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة أمام الجانب التشادى، ومن بينها صناعة الأدوية، وشركات المقاولات، والنقل البحرى والبرى، والقطن والغزل والنسيج.



هشام توفيق يبحث مع سفير تشاد فى صناعة الدواء

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف التجارة والاستثمار المباشر، مع السعى للاستفادة من اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى بين مصر وتشاد.



هشام توفيق وقطاعات الوزارة مع سفير تشاد

ووجه السفير الدعوة إلى الوزير لزيارة تشاد لبحث تفعيل التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق المشترك، الأمر الذى لاقى ترحيبا من جانب الوزير والاستعداد لنقل الخبرة والاستثمار إلى دولة تشاد.