video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة القراء ناعية أبوالوفا الصعيدى: كان يجمع بين مدرستى المنشاوى وعبدالباسط

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:06 ص
نقابة القراء ناعية أبوالوفا الصعيدى: كان يجمع بين مدرستى المنشاوى وعبدالباسط القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
نعت نقابة قراء مصر، القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين.
 
 
من جانبه أكد محمد الساعاتى، المتحدث باسم نقابة القراء، لـ" اليوم السابع"، على أن الصعيدى كان يجمع بين مدرستى الخشوع لأعلام التلاوة المنشاوى وعبد الصمد وكان لا يجلس فى مجلس يغتاب فيه أحد رحمه الله.
 
 
وقال الساعاتى، إن أسرته سوف تتلقى العزاء فى السرادق المقام غدا فى شارع أبو الوفا الصعيدى خلف كارفور المعادى.
 
 
وتقام صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد السيدة زينب عقب صلاة الظهر.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

السيدة زينب

أبو الوفا الصعيدى

وفاة الشيخ أبو الوفا الصعيدى

اخبار مصر

جنازة أبو الوفا الصعيدى




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة