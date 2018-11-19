نقابة القراء ناعية أبوالوفا الصعيدى: كان يجمع بين مدرستى المنشاوى وعبدالباسط

كتب إسماعيل رفعت

نعت نقابة قراء مصر، القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

من جانبه أكد محمد الساعاتى، المتحدث باسم نقابة القراء، لـ" اليوم السابع"، على أن الصعيدى كان يجمع بين مدرستى الخشوع لأعلام التلاوة المنشاوى وعبد الصمد وكان لا يجلس فى مجلس يغتاب فيه أحد رحمه الله.

وقال الساعاتى، إن أسرته سوف تتلقى العزاء فى السرادق المقام غدا فى شارع أبو الوفا الصعيدى خلف كارفور المعادى.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد السيدة زينب عقب صلاة الظهر.