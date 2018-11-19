نادى القضاة يقيم معرض القاضى الأول للكتاب بمشاركة دور نشر.. تعرف على التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، ورئيس اللجنة الثقافية أنه فى سبيل قيام نادى قضاة مصر بإحياء الثقافة القانونية والتنويرية فى كافة المجالات الأخرى للقضاة وتكوين شخصية قانونية واجتماعية متميزة ومثقفة تعلن اللجنة الثقافى عن إقامة معرض القاضى الأول للكتاب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، بأن المعرض سيتم إقامته بنادى القضاة النهرى تحت رعاية المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر وبمشاركة كل من دار الشروق ودار النهضة العربية ودار محمود للنشر ودار ناس للطباعة والنشر ودار العدالة للنشر، بالإضافة إلى مكتبة نادى القضاة، وسوف يتم عرض الكتب والمطبوعات التى تنشرها وتطبعها تلك الدور بخصم خاص يصل إلى 60%.

وسوف يبدأ العمل بالمعرض يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء عدا يومى الخميس والجمعة حيث يبدأ العمل به من الساعة الثانية عشر ظهرا

وأوضح المتحدث باسم نادى القضاة أنه فى ذات اليوم سيكون افتتاح معرض القاضى الأول للكتاب.