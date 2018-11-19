نائب وزير الخارجية الكويتى: الاتصالات مع الخارجية المصرية مستمرة

الكويت (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله أمس الأحد، إن الاتصالات بين وزارتى الخارجية فى الكويت ومصر مستمرة وقائمة.

وأضاف الجارالله - فى تصريح صحفى - أن سفير الكويت فى القاهرة التقى أكثر من مرة مع المسؤولين فى وزارة الخارجية المصرية، وفى المقابل فإن مسؤولى وزارة الخارجية الكويتية على تواصل مع سفير مصر لدى الكويت.

ولفت إلى أن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، سيلتقى غدا مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى؛ وذلك لبحث تفاصيل العلاقة والمواعيد المقترحة للجنة المشتركة الكويتية - المصرية.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أكد فى تصريح صحفى أمس، أن الشعبين المصرى والكويتى كبيران، ولا تهزهما صغائر الأمور، مضيفا أن العلاقات بين البلدين والشعبين ضاربة فى أعماق التاريخ، يرويها النيل العظيم فى مصر، وفى الكويت نهر عارم من المحبة.