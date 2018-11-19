موجز 6.. البترول تعلن طرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة البترول طرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر قبل نهاية 2018، إضافة إلى تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية المولد النبوى الشريف، وخضوع محمود الخطيب لجراحة ناجحة فى ألمانيا.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن طرح أولى مزايدات التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث كرم 8 من الشخصيات التى أثرت فى الفكر الإسلامى الرشيد من مصر والعالم الإسلامى.





قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن شركة ترانس جلوبال الكندية للطاقة أعلنت عزمها البدء فى خطة تطوير بعد أن تمت اختبارات التدفق بنجاح في منطقة جنوب غزالات للنفط، بالصحراء الغربية، فى مصر، والتى شهدت اكتشافات للبترول.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل نظام التقييم فى الثانوية الجديدة والتى تم تطبيقها العام الحالى على طلاب الصف الأول الثانوى، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بأنه فى إطار حرص الوزارة على تعريف الطلاب بنظام التقييم لطلاب الصف الأول الثانوي؛ تم رفع دليل تقييم الطالب الذى يوضح وصف للمواد الأساسية ودرجاتها وزمن الاختبار لكل منها فضلاً عن عرض نماذج أسئلة استرشادية للطلاب فى ضوء ما يستهدفه النظام الجديد.





وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الرسائل الداخلية والخارجية خلال خطابه اليوم فى افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد الملك سلمان على أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للأمة العربية، رافضا التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية، مشدداً على استمرار المملكة فى التصدى للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادى والتنموى فى المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.وفيما يلى نص كلمة الملك سلمان:-





بدأت صباح اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى إجراء عملية إغلاق جزئى لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات لمدة 18 شهرا وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

ينشر "اليوم السابع" صورا للمدارس الدولية الحكومية التى وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى على افتتاحها الأيام الماضية.





تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير و تنفيذ إصلاحات للحواجز الخرسانية و كشط الطبقة اﻷسفلتية فى المسافة من المريوطية حتى الواحات فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.





تطلق وزارة الصحة أول ديسمبر المقبل أضخم مسح صحى، للكشف عن 5 أمراض بين 6 مليون طالب بالمراحل الإعدادية والثانوية.





كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، 8 من الشخصيات التى أثرت فى الفكر الإسلامى الرشيد من مصر والعالم الإسلامى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً، لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير كارت موحد لتقديم هذه الخدمات، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي عدد من الجهات.





كشف السفير الفرنسى، ستيفان روماتييه، عن استعدادات مكثفة لدى جميع الجهات الفرنسية فى مصر لزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مطلع العام المقبل.





بعد اكتسابها خبرة سابقة للعمل مع مجال تعبئة الزيوت، فكرت رانيا المهدى، خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنحليزية، باستغلال خبرتها السابقة وعمل مشروع تعبئة الزيوت فى مدينة الغردقة، لتوريد الزيوت للفنادق السياحية والفريد من نوعة فى منطقة البحر الأحمر.





طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ربط الترقى للوظائف القيادية فى المصالح الحكومية بإجراء تحليل المخدرات، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه "اليوم السابع" استطلاعا لآراء قرائه حول ربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات فى سؤال بعنوان "هل تؤيد المطالبة بربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات ؟ ، وجاءت النتيجة أن غالبية القراء بنسبة 83 % أعلنوا تأييدهم لربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات.





يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 20 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من ربيع الأول 1440 هجريا الموافق 7 ديسمبر لعام 2018 "يوم الرؤية".





توفى صباح اليوم القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى، عن عمر يناهز 64 عامًا.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.





لا يزال حلم الثراء السريع يراود كثيرا من ضعاف النفوس والإرادة، وأصبح الشغل الشاغل لهم هو البحث عن أقصر الطرق للوصول إلى ما يريدونه من أموال طائلة دون عناء أو مشقة بحياتهم، وذلك من خلال الاتجاه إلى التنقيب عن الآثار القديمة أسفل المنازل ببعض المناطق المشهورة بأثريتها، إلا أنه سرعان ما يقع هؤلاء تحت طائلة القانون ويقفون نادمين على أفعالهم، ولكن لا يجدى الندم بعد فوات الأوان.





تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بالرصاص فى مدينة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





على الرغم من الخدمات الكبيرة التى قدمها رجل الأعمال الفرنسى كارلوس غصن لشركة نيسان، إلا أنه ربما يواجه اتهامات سوف تؤدى به إلى السجن، وذلك بعد تقارير إعلامية دارت حول استجوابه للاشتباه في تقليله من بيانات راتبه، حيث قامت السلطات اليابانية باتخاذ إجراءات لتفتيش مكاتب الشركة ومواقع أخرى اليوم الاثنين.





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.577 مليار جنيه.





بعد 20 عامًا كاملة على الفضيحة الأشهر فى الولايات المتحدة الأمريكية، كسرت مونيكا لوينسكى حاجز الصمت لتكشف أسرار جديدة فى علاقتها بالرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى الوقت الذى تأمل فيه زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، وكافة قيادات ورموز الحزب الديمقراطى لمعركة سياسية جديدة مع الحزب الجمهورى والرئيس دونالد ترامب.





من المعروف أن بعض الدول الأسيوية لا ينظرون للحشرات كباقى العالم، حيث يرون منهم وجبة لذيذة، لكن لم يخرج الأمر خارج تلك الدول على مدار السنين، لكن يبدو أن هذا لن يدوم طويلا حيث ظهر نوع جديد من المقرمشات تباع فى الأسواق البريطانية، لكنها ليست سوى "حشرات مقرمشة".





خلال حواره الأخير مع مجلة "فوج"، أعلن زين مالك أنه ليس مسلما، حيث قال خلال حواره مع المجلة الفرنسية، "لا أعتبر نفسى مسلما، ولا أؤمن بالعذاب والنار" بالإضافة إلى أنه امتنع عن ممارسة الصلوات الخمس اليومية، وأنه لا يعتقد أنك بحاجة إلى تناول لحم معين، ولا أعتقد أنك بحاجة لقراءة صلاة بلغة معينة 5 مرات فى اليوم، وهى التصريحات الذى أحدث حالة كبيرة من الجدل، وفيما يلى نعرض أبرز 7 معلومات عن المطرب البريطانى زين مالك.





خرج محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، من غرفة العمليات بعد إجرائه جراحة ناجحة فى ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر، ودخل بيبو حالياً مرحلة الإفاقة قبل نقله لغرفته فى المستشفى.





يشهد قطبا الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" ثورة تصحيح قبل الميركاتو الشتوى، على الصعيد الإدارة واللاعبين، من أجل تلاشى السلبيات، خاصة بعد سقوط الأحمر فى نهائى أفريقيا أمام الترجى وأزمات العقود والعروض التى طالت لاعبى الأبيض خلال الفترة الأخيرة.





أعلن محمد يوسف، المدرب العام بالنادى الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، قائمة الفريق التى تخوض مواجهة الوصل الإماراتى المقرر لها الخميس المقبل، فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.





احتل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، المركز الخامس فى قائمة أفضل الهدافين بدوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" خلال عام 2018.





"الريمونتادا" كانت شعار مباريات الأحد الكروى فى مختلف ملاعب العالم، والتى لعبت دوراً حاسماً فى تحقيق حلم العديد من المنتخبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالى..