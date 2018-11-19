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مهاب مميش: 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن عبرت قناة السويس

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:31 ص
مهاب مميش: 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن عبرت قناة السويس قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين عبور 45 سفينة، بحمولة 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانية ERBING،بحمولة 146 ألف طن، قادمة من أمريكا، ومتجهة إلى سنغافورا .

 

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول الليبيرية BONOUSSA بحمولة 159 ألف طن قادمة من العراق ومتجهة إلى إيطاليا.


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