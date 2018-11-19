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مندوب الكويت فى مجلس الأمن يثمن دور مصر فى وقف الأعمال العدائية بقطاع غزة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:25 م
مندوب الكويت فى مجلس الأمن يثمن دور مصر فى وقف الأعمال العدائية بقطاع غزة العدوان على قطاع غزة
أ ش أ
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ثمن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبى دور مصر فى وقف الأعمال العدائية فى قطاع غزة، متمنيا أن تثمر تلك الجهود استدامة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى القطاع.

وأشار العتيبى - فى كلمته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط - إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنع إسرائيل من استمرار هجماتها فى قطاع غزة ، لافتا إلى أن إسرائيل تتوغل بشكل سافر داخل القطاع بما يتنافى مع القانون الدولي، مدللا على ذلك بأنها شنت غارات جوية واسعة النطاق على مدى يومين ضد مناطق مختلفة فى قطاع غزة؛ أسفرت عن مقتل الفلسطينيين المدنيين، ناهيك عن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل منذ شهر مارس وإلى اليوم استخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائى واستهداف المتظاهرين المدنيين بالنيران الحية.

وجدد السفير الكويتى لدى الأمم المتحدة إدانته لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أى طرف وفى أى مكان، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن أعمال العنف والتصعيد.

وطالب مجلس الأمن بتفعيل قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أهمية أن يكون للمجلس دور مكمل لجهود الأمم المتحدة.

وأكد أن الحصار الإسرائيلى أدى إلى تدهور اقتصادى وإنسانى للوضع فى قطاع غزة، معربا عن أسفه لمواصلة إسرائيل انتهاكاتها للمواقع الدينية فى القدس الشرقي.

وشدد على موقف الكويت الثابت والداعى إلى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التى تبنتها جميع الدول العربية فى قمة بيروت عام 2002 .


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