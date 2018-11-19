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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:55 م
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مسئول بالبنك الدولى: تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية العنصر البشرى دعائم التنمية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:02 م
مسئول بالبنك الدولى: تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية العنصر البشرى دعائم التنمية البنك الدولى _ أرشيفية
أ ش أ
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قال أشيش خانة رئيس برنامج مصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، اليوم الاثنين، إن عملية التنمية المستدامة فى العالم والدول العربية خاصة تقوم على 3 دعائم؛ أولها العمل على تنمية المورد البشرى وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للنمو وكذلك العمل على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمى.

وأضاف خانة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الثانية، أن كل دولة في المنطقة لها أولوياتها والتحديات الخاصة بها.

وأوضح، أن الدول العربية تحتاج لتوفير 300 مليون وظيفة خلال الأعوام القادمة للشباب الذي سينضم لسوق العمل، الأمر الذي يستلزم وجود قطاع خاص قوي قادر على النمو والتوسع وأن هذا لن يكون ممكنا إلا بتوفيربنية تحتية رقمية والأطر والقوانين التي تسهل مهمته.

وأكد على دعم البنك الدولى لمشروعات التنمية المستدامة في كل الدول العربية، وحرص البنك على تقديم الدعم المادى والفني لبرامج الإصلاح التي تنفذها العديد من دول المنطقة.


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