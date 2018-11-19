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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:35 م
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مسئول أوروبى: مسودة اتفاق البريكست "متوازنة وعادلة"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:05 م
مسئول أوروبى: مسودة اتفاق البريكست "متوازنة وعادلة" ميشيل بارنييه
بروكسل (أ ش أ)
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وصف ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبى لشئون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مسودة اتفاق البريكست بأنها "متوازنة وعادلة".

وقال بارنييه- فى مؤتمر صحفى ببروكسل، نقله تليفزيون "بى بى سي" البريطانى اليوم الاثنين " إننا فى لحظة حاسمة، ومازلنا بحاجة إلى الموافقة على إجراءات بشأن كيفية تمديد الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية لابد أن تكون محددة بتاريخ ثابت، ومن المقرر أن يتم اقتراحه هذا الأسبوع.

كما شدد بارنييه على أن الانسحاب المنظم هو شرط لشراكة مستقبلية طموحة، لافتا إلى أن المفاوضات الحالية تنصب حول الشراكة المستقبلية.

ودعا بارنييه جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء" والتركيز على ضرورة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد وافقت على مسودة اتفاق أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماى بشأن "بريكست"، فيما من المقرر أن تعقد قمة أوروبية فى 25 نوفمبر الجارى لمناقشة الاتفاق.

يذكر أن البريطانيين صوتوا بنسبة 52% فى استفتاء أجرى فى عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

 


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