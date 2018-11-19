video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى بمسجد ناصر بالخارجة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:57 م
محافظ الوادى الجديد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى بمسجد ناصر بالخارجة جانب من الاحتفالية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، احتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف التى نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر  بمدينة الخارجة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وممثلي القوات المسلحة.

وبدأ ت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم  ثم  دار موضوع الاحتفال حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم صلى الله عليه وسلم، قولًا وعملا وخلقًا وبتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتالف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار، واختتمت الاحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية  .

وخلال كلمته هنأ المحافظ المواطنين  بذكرى المولد النبوي الشريف مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم والعمل على دفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه داعيا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الامن والامان .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظا الأقصر والوادى الجديد يفتتحان المؤتمر العربى الأفريقى للاستثمار

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة