محافظ الوادى الجديد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى بمسجد ناصر بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، احتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف التى نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وممثلي القوات المسلحة.

وبدأ ت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم دار موضوع الاحتفال حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم صلى الله عليه وسلم، قولًا وعملا وخلقًا وبتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتالف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار، واختتمت الاحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية .

وخلال كلمته هنأ المحافظ المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم والعمل على دفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه داعيا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الامن والامان .