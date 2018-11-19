محافظ أسوان يطالب نائب وزير التعليم بإنشاء مدرسة فى تخصص الطاقة الشمسية

أسوان - صلاح المسن

ألتقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم والدكتور محمد بشير مستشار العلاقات الخارجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وذلك فى إطار التعاون البناء بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسوان لربط التعليم بسوق العمل.

تناول اللقاء أوجه التعاون لتحويل أسوان إلى مقصداً جاذباً للتعليم والتدريب الفنى للطلاب الأفارقة سواء ضمن البرامج المتقدمة للأكاديمية العربية أو للمدارس الفنية المتخصصة بإعتبارها عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .

و أكد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية إنشاء مدرسة مستقلة فى تخصص الطاقة الشمسية ضمن المنطقة الخدمية المقرر تخصيصها فى مواجهة مشروع المحطات الشمسية ببنبان والتى تستهدف إنتاج 2050 ميجاوات بما يعادل الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالى وذلك إستكمالاً لما تم من جهود فى فتح فصول فى نفس المجال 17 فصل منها 11 فصل تم إفتتاحهم العام الدراسى الماضى ببنبان بدراو والرمادى بإدفو، بالإضافة إلى 6 فصول تم إفتتاحها العام الدراسى الحالى بنصر النوبة وكوم أمبو وأسوان بواقع 2 فصل لكل إدارة.

ولفت إلى تضاعف أعداد الطلاب المدرجين فى التعليم الفنى سواء فى مجال الطاقة الشمسية أو التمريض أو التعليم المزدوج وربط هذه التخصصات بالمشروعات والمنشآت الصناعية القائمة وأيضاً بالمستشفيات والمراكز الطبية لتوفير التدريب العملى المباشر لهؤلاء الطلاب .

ومن جهته كشف الدكتور محمد مجاهد عن أنه سيتم تحويل مدرستى كامل يعقوب الصناعية و عنيبة الزراعية بمركز نصر النوبة إلى مركز إشعاع تعليمى فى التخصصات الحديثة مثل الطاقة الشمسية والطاقة البيولوجية وذلك بعد إنتهاء دراسة الجدوى من بنك التعمير الألمانى والذى سيقوم بتطوير شامل للمدرستين فى الإنشاءات والورش العملية والمعامل، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة حتى 2030 تهدف إلى الإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى وفقاً لمعايير الجودة العالمية لتلبية متطلبات سوق العمل ولذا كان هناك تنسيق متواصل مع محافظة أسوان والتى تضم العديد من مشروعات الطاقة والمجمعات الصناعية .

فيما افتتح الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان اليوم معرض الكتاب الثانى الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك بمقر الجامعة فى مدينة أسوان الجديدة، ويستمر خلال الفترة من 19-29 نوفمبر الحالى تحت رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

شهد حفل الافتتاح كلا من نواب رئيس جامعة أسوان وعمداء الكليات ومحمد أدريس مدير عام الثقافة بمحافظة أسوان وأيمن فتحى مرزوق مدير إدارة التوزيع بالهيئة المصرية للكتاب.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى بيان أن المعرض يضم أكثر من 20 ألف كتاب فى مختلف المعارف العامة والفنون والآداب بأسعار مخفضة ومدعمة من الدولة وذلك من أجل نشر الثقافة بين طلاب الجامعة علاوة على توفير الكتب والمراجع العلمية التى يحتاجها الطلاب فى الدراسة واعداد الابحاث المختلفة .

وأضاف أنه سيتم تنظيم زيارات بالأتوبيسات لنقل الطلاب من باقى الكليات فى مقرات الجامعة الأخرى بصحارى وهندسة الطاقة والتربية والطب الى مقر انعقاد معرض الكتاب المقام فى مدينة اسوان الجديدة وذلك حتى يستفيد جميع طلاب الجامعة بهذا المعرض .

وقال محمد ادريس مدير عام الثقافة بمحافظة أسوان إن المعرض يشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة الأخرى بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وذلك فى إطار الرسالة التى تحملها وزارة الثقافة على عاتقها لنشر الثقافة والمعرفة فى جميع ربوع مصر.