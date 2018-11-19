فيديو.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم تناول حلويات المولد النبوى الشريف

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو احتفال بالإسلام والفضائل والأخلاق الطيبة، لافتا إلى قول الحافظ بن حجر بأن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى فى عمله فى المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة.

وبين أمين الفتوى بدار الافتاء أن إظهار الفرح بمولد نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم وأكل الحلوى هو من باب الشكر، وليس حراما كما يدعى البعض.

جاء ذلك إجابة لسؤال ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".