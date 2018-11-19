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طالبان تنفى الاتفاق مع أمريكا على مهلة لإنهاء الحرب فى أفغانستان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:08 م
طالبان تنفى الاتفاق مع أمريكا على مهلة لإنهاء الحرب فى أفغانستان طالبان
رويترز
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قالت حركة طالبان اليوم الاثنين إن اجتماعا استمر ثلاثة أيام مع المبعوث الأمريكى الخاص بأفغانستان لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات سلام انتهى دون اتفاق. جاء ذلك بعد يوم من إعلان المبعوث عن مهلة تنتهى فى أبريل 2019 لإنهاء الحرب الدائرة فى البلاد منذ 17 عاما.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في أفغانستان منذ أنهى حلف شمال الأطلسي عملياته القتالية في 2014. وتقاتل طالبان لإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001 على يد قوات بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن قادة الحركة اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد في مقرهم السياسي في قطر الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال شهر.

وقال في بيان اليوم الاثنين "كانت محادثات مبدئية ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن أي قضية". وأكد ثلاثة مسؤولين من طالبان أن قادة الحركة لم يقبلوا أي مهلة حددتها الولايات المتحدة لإتمام المحادثات. وأحجمت السفارة الأمريكية في كابول عن التعليق.

 

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