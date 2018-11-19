ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش و65 تذكرة هيروين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الخطر والمطلوبين وبحوزة الأول بندقية خرطوش والثانى بندقية آلية وكمية من الطلقات والهيروين المخدر.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث المنزلة من ضبط المدعو ايهاب ث ك ر س 23 عاطل ومقيم قرية العزيزة مركز المنزلة من ذوى المعلومات الجنائية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا سرقة وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الطلقات تم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية، من ضبط المدعو محمد ر ع م 33 عاما عاطل ومقيم بندر المطرية ومسجل شقى خطر سرقات عامة وسابق اتهامه فى 27 قضية وبحوزته بندقية الية وكمية من الطلقات و65 تذكرة هيروين ومبلغ مالى تم عرضه على النيابة العامة والتى امرت بحبسه احتياطيا.