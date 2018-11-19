video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش و65 تذكرة هيروين بالدقهلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:37 م
ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش و65 تذكرة هيروين بالدقهلية هيروين - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الخطر والمطلوبين وبحوزة الأول بندقية خرطوش والثانى بندقية آلية وكمية من الطلقات والهيروين المخدر.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث المنزلة من ضبط المدعو ايهاب ث ك ر س 23 عاطل ومقيم قرية العزيزة مركز المنزلة من ذوى المعلومات الجنائية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا سرقة وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الطلقات تم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية، من ضبط المدعو محمد ر ع م 33 عاما عاطل ومقيم بندر المطرية ومسجل شقى خطر سرقات عامة وسابق اتهامه فى 27 قضية وبحوزته بندقية الية وكمية من الطلقات و65 تذكرة هيروين ومبلغ مالى تم عرضه على النيابة العامة والتى امرت بحبسه احتياطيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالدقهلية وبحوزته 10كيلو بانجو وفرد خرطوش

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مسجلين خطر

أخبار الحوادث




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة