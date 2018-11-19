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شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى ملتقى تحالف الأديان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:59 م
شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى ملتقى تحالف الأديان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
كتب هانى عثمان - محمود عبد الغنى
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غادر مطار القاهرة الدولى، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، متجها إلى الإمارات، للمشاركة في أعمال الدورة الأولي من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات والمنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، بعنوان" كرامة الطفل في العالم الرقمي" والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي على مدار يومين، بحضور كبار المسئولين الإماراتيين و 450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية.
 
ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، غدًا كلمة في الجلسة الرئيسية للملتقى . 
 
يذكر أن الأزهر الشريف قد دعا خلال تلك الجلسات التحضرية والورش التي سبقت أعمال الملتقي إلى تكاتف الجهود لتحصين الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية حتىنكون قادرين علي تنشئة جيل متمكنٍ من مواجهة متناقضات هذا العصر ومقاومة الأفكار المتطرفة التي تقدم للأطفال معلبة من خلال الشبكة العنكبوتية.
 

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