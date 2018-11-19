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شاهد هدية وزير الأوقاف للرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:45 م
شاهد هدية وزير الأوقاف للرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هدية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف وهى عبارة عن كاتبين من أحدث إصدارات الوزارة فى مسار التجديد، وهما كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية"، و "الفكر النقدى بين التراث والمعاصر نحو نظيرة عربية معاصرة فى النقد الأدبى".

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه بلع إجمالى ما تم إنفاقه أو تخصيصه فى مجال البر عام 2018 أكثر من 350 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 100% عن العام السابق و1000% عن الاعوام التى سبقتهم، وانقسمت هذه المبالغ لـ 100 مليون لدعم سكن كريم بالتعاون مع الإسكان والتضامن الاجتماعى، و100 مليون للصندوق الوقفى، و 25 مليون لتوفير شهادات أمان للمراة المعيلة، و16 مليون لإعادة تأهيل 270 منزلًا بقرية الروضة.

وأضاف: أنه تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، كإسكان اجتماعى بتكلفة تصل لمليار و 100 مليون جنيه، بينها 4920 وحدة سكنية بمحافظة أسوان".

 

 

 

 


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