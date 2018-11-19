سناتور جمهورى يطالب بانتخابات تمهيدية ضد ترامب فى 2020

وكالات

طالب سناتور أمريكى جمهورى معارض للرئيس دونالد ترامب، الأحد بأن يُجرى الحزب الجمهورى انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسى المقبل فى 2020، وذلك خلافاً لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشّح الطبيعى لحزبه إذا ما كان يرغب بتولّى ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترامب.

وقال جيف فليك السناتور عن ولاية أريزونا، بحسب تقارير صحفية، إنّ "على أحدهم الترشّح عن الحزب الجمهوري، على الأقلّ لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا (...) وما يعنيه أن تكون محترماً أيضاً".

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية أن يترشّح هو نفسه ضدّ ترامب قال فليك "لا أعتقد ذلك"، مضيفا "هناك مرشّحون أفضل"، وحذّر فليك، الذى يغادر منصبه فى يناير 2019، من أنّ الناخبين فى ولايته التى كانت فى السابق معقلاً للجمهوريين يرفضون المرشّحين "الملتصقين بالرئيس".

وتابع "أعتقد أنّنا نشهد ذلك أيضاً فى أجزاء أخرى من البلاد. نحن نفقد الضواحي"، وكشف فليك اسمى مرشّحين محتملين لمنافسة ترامب هما السناتور عن ولاية نبراسكا بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر فى الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب.

وأكّد ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية أنّه واثق بنسبة "مئة بالمئة" من أنّه سيخوض السباق الرئاسى فى 2020 للفوز بولاية ثانية.