ربما تكون لوحة بيكاسو المسروقة.. تسليم عمل فنى إلى سفارة هولندا برومانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محققين يفحصون عملا فنيا سُلم إلى السفارة الهولندية فى رومانيا لتحديد ما إذا كان هذا العمل هو لوحة لبيكاسو سُرقت من متحف هولندي عام 2012.



عمل بيكاسو المسروق

وأوضحت الصحيفة أن لوحة بيكاسو التى تحمل اسم "رأس هارليكين"، سُرقت قبل ست سنوات، من معرض كونستال في روتردام.

وقال المدعي العام الروماني في بوخارست أمس الأحد إن المسئولين كانوا يفحصون لوحة، قالت روائية إنها عثرت عليها تحت شجرة بعد تلقي معلومة مجهولة المصدر، وتم تسليم العمل إلى السفارة الهولندية في رومانيا يوم السبت.

وأشارت "الجارديان" إلى أن أربعة رومانيين أدينوا بسرقة اللوحة إلى جانب لوحات أخرى عام 2013، وقالت إحدى اللصوص، أولغا دوغارو، إنها أحرقت اللوحات لحماية ابنها، الزعيم المزعوم لعملية السرقة، ثم تراجعت عن البيان.