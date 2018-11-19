video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ربما تكون لوحة بيكاسو المسروقة.. تسليم عمل فنى إلى سفارة هولندا برومانيا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:54 م
ربما تكون لوحة بيكاسو المسروقة.. تسليم عمل فنى إلى سفارة هولندا برومانيا لوحة بيكاسو المسروقة
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محققين يفحصون عملا فنيا سُلم إلى السفارة الهولندية فى رومانيا لتحديد ما إذا كان هذا العمل هو لوحة لبيكاسو سُرقت من متحف هولندي عام 2012.
 
 
عمل بيكاسو المسروق
عمل بيكاسو المسروق
 
وأوضحت الصحيفة أن لوحة بيكاسو التى تحمل اسم "رأس هارليكين"، سُرقت قبل ست سنوات، من معرض كونستال في روتردام.
 
وقال المدعي العام الروماني في بوخارست أمس الأحد إن المسئولين كانوا يفحصون لوحة، قالت روائية إنها عثرت عليها تحت شجرة بعد تلقي معلومة مجهولة المصدر، وتم تسليم العمل إلى السفارة الهولندية في رومانيا يوم السبت.
 
وأشارت "الجارديان" إلى أن أربعة رومانيين أدينوا بسرقة اللوحة إلى جانب لوحات أخرى عام 2013، وقالت إحدى اللصوص، أولغا دوغارو، إنها أحرقت اللوحات لحماية ابنها، الزعيم المزعوم لعملية السرقة، ثم تراجعت عن البيان.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صاحب "رسالة فى جيب بيكاسو": مهمة الكاتب فضح أسرار العالم

فى ذكرى ميلاده.. شاهد لوحات غير مشهورة للفنان بابلو بيكاسو

هولندا

اخبار العالم

متحف هولندى

بيكاسو

السفارة الهولندية فى رومانيا




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة