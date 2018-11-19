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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:42 م
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انتحار طالب حقوق شنقا لمرورة بأزمة نفسية بالفيوم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:05 م
انتحار طالب حقوق شنقا لمرورة بأزمة نفسية بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أقدم طالب بكلية الحقوق من محافظة الشرقية على شنق نفسه بكابل كهرباء علق بمروحة سقف داخل مزرعة دواجن مستأجرة بطريق أسيوط الصحراوى الغربي، بمحافظة الفيوم لمروره بأزمة نفسية .

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من المواطن "عمرو.م" (22 سنة-طالب)، ومقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بانتحار شقيقه "عمر" (18 سنة-طالب)، ومقيم بنفس العنوان، بشنق نفسه بكابل كهرباء معلق بمروحة سقف داخل مزرعة دواجن مستأجرة لهما بطريق أسيوط الغربى الصحراوي، عند الكيلو 55، أمام كافتيريا المصطفى بمركز طامية.

و تبين وجود جثة المتوفى داخل المزرعة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود حزى بمقدمة الرقبة ولا توجد أى إصابات ظاهرية أخرى.

وقال المبلغ فى محضر الشرطة، إن شقيقه شنق نفسه لمعاناته من أزمة نفسية لحصوله على نتيجة ضعيفة بالثانوية العامة والتحاقه بكلية حقوق انتساب دون رغبته، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى الحادث جنائيا، وتم إخطار النيابة العامة فى حينه، وتولت التحقيق، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 6123 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 


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