المتهم بقتل عجوز وزوجته بروض الفرج: خلافات الميراث السبب وسرقت 350 جنيه

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، الملابسات الكاملة لواقعة العثور على زوجان مقتولان داخل شقتهما بمنطقة روض الفرج، والذى تبين ان نجل شقيقة الزوجة وراء التخلص منها بسبب خلافات فيما بينهم حول الميراث، ونظرا لمروره بضائقة مالية توجه لهم لطلب إقراضه مبلغ مالى، إلا أنهما رفضا، فسدد لهما الطعنات حتى توفيا، واستولى على محتويات الشقة ومبلغ 350 جنيه، فتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى العقيد صبرى حامد مأمور قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل شخصين بشقة داخل عقار، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثامين كلاً من "سميح م ع" 68 سنة، بالمعاش، مسجاة على وجهها بصالة الشقة يرتدى ملابسه كاملة، وبها إصابات عبارة عن جرح طعني بالرقبة، وزوجته "هدى م م" 61 سنة، ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم ترتدى ملابسها كاملة، وبها إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالرقبة، وتم نقلهما لمشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال نجل شقيق المتوفاة "محمد ف م" 54 سنة، شيف، قرر بأنه لدى توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوح، واكتشف مقتلهما، ونفى علمه بملابسات الحادث، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة جارهم "خالد ع ح" 58 سنة، صاحب محل بقاله.

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لسرعة كشف ملابسات الجريمة،

ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم قدرى الغرباوى رئيس مباحث قسم روض الفرج، وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها نجل شقيقة المجنى عليها "مؤمن م م" 34 سنة، حاصل على دبلوم، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أعترف أمام العميد حسام عبد العزيز رئيس مباحث قطاع الشمال، بارتكاب الواقعة، وقرر بوجود خلافات بينه و المجنى عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظراً لمروره بضائقة ماليه وعلمه بثراء المجنى عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، فخطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغ مالي إلا انهما رفضا فقام بالتعدي عليهما بسلاح ابيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، والتي أودت بحياتهما، واستولى على "شاشة LCD ، 2 هاتف محمول، مبلغ 350 جنيه، ماكينة حلاقة كهربائية".

كما تم بإرشاده ضبط بنطال كان يرتديه وقت ارتكاب الواقعة عليه أثار دماء وغطاء رأس "كاب" استخدمه لإخفاء معالمه، وتم بارشاده ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه، وضبط باقي المسروقات لدى عميليه "حسني النية"، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.