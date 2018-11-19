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الكرملين: بوتين أبلغ بنس عدم صلة روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:14 ص
الكرملين: بوتين أبلغ بنس عدم صلة روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (رويترز)
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ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى أن روسيا ليس لها صلة بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية فى 2016.

 

وقال متحدث باسم الكرملين إن بوتين وبنس أجريا محادثات فى سنغافورة الأسبوع الماضى بشأن القضايا الرئيسية التى يمكن أن تناقش خلال الاجتماع المقبل بين بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى من المتوقع عقده خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى أواخر نوفمبر.

 

ونقلت انترفاكس عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بنس أثار قضية التدخل الخارجى فى الانتخابات الأمريكية ولكن بوتين أبلغه أن" الدولة الروسية لم يكن لها صلة، ولا يمكن أن يكون لها أى صلة بالتدخل" فى أى عملية انتخابية.

 


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