العثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بـ 12 عيار نارى فى العبور

القليوبية نيفين طه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بالرصاص فى مدينة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور، بعثور الأهالى على جثتين لفتاتين مقتولتين بالرصاص، وبفحص الجثث تبين أن الوفاة بسبب عدة طلقات نارية وصلت لـ 6 طلقات بكل جثة، وتم العثور معهم على كمية من مخدر الهيروين، وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.